Президент Киргизии подписал указ о назначении Абылгазиева премьером страны

БИШКЕК, 20 апр – РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указы о назначении Мухаммедкалыя Абылгазиева премьер-министром республики, а также членов его кабмина, сообщила в пятницу пресс-служба президента.

© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Биография Мухаммедкалыя Абылгазиева

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в соответствии с частью 5 статьи 84 конституции… сегодня, 20 апреля, подписал Указ о назначении Абылгазиева Мухаммедкалыя Дуйшекеевича премьер-министром Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности" — говорится в сообщении.

Он также утвердил членов кабмина, предложенных Абылгазиевым.

В пятницу парламент Киргизии большинством голосов одобрил кандидатуру руководителя администрации президента страны Абылгазиева на пост премьер-министра, а также поддержал программу и состав его правительства. По предложению нового премьера большинство членов предыдущего кабмина сохранили свои портфели. На пост первого вице-премьера назначен Кубатбек Боронов, до этого возглавлявший МЧС. Вице-премьером по социальным вопросам вместо Чолпон Султанбековой стала депутат от партии "Республика — Ата-Журт" Алтынай Омурбекова. Курировать силовой блок министерств будет вице-премьер Жениш Разаков, ранее возглавлявший Совета безопасности страны.

Также назначен новый глава оборонного ведомства, им стал Эрлис Тердикбаев, ранее возглавлявший сухопутные войска республики. Глава МИД Эрлан Абдылдаев сохранил свой пост. На место министра здравоохранения пришел Космосбек Чолпонбаев, министром экономики вновь стал Олег Панкратов, уже занимавший этот пост в прошлом году, МВД возглавил Кашкар Джунушалиев, покинувший эту должность всего несколько месяцев назад. Новым главой МЧС стал Нурболот Мирзахмедов.

Ранее Абылгазиев занимал пост первого вице-премьера в правительстве нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. После победы Жээнбекова на президентских выборах осенью 2017 года был назначен советником, а затем руководителем аппарата президента Киргизии. Однако ранее он носил имя и фамилию Мухамметкалый Абулгазиев, которые сменил в прошлом году. Он возглавит 30-й по счету состав кабинета министров Киргизии за 27 лет независимости республики. Его предшественник, самый молодой по возрасту премьер-министр Сапар Исаков, продержался на этом посту немногим более семи месяцев.