Число задержанных в Ереване демонстрантов возросло до 217

ЕРЕВАН, 20 апр — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в пятницу в Ереване 217 демонстрантов, протестующих против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.
Ранее полиция заявляла о 183 задержанных.
"На данный момент в отделения полиции доставлены 217 человек", — сказал Джаноян.
Как передает корреспондент РИА Новости, протестующих задерживают из-за попыток блокирования улиц города. Среди задержанных — водители автомобилей, которые пытаются создать заторы на дорогах.
Возглавляющий протестные акции депутат Никол Пашинян заявил, что участники акции намерены провести очередной митинг в 19.00 (18.00 мск).
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.