Посольство США опровергло утверждения о проблемах с визами для "Аэрофлота"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Утверждения Москвы, что члены экипажей компании "Аэрофлот" якобы не могут записаться на визовые собеседования в России, не соответствуют действительности и неконструктивны, заявили в пятницу РИА Новости в посольстве США в РФ.
Она подчеркнула, что "довольно часто это специально выделенное время остается неиспользованным".
"Члены экипажей воздушных судов могут использовать эти специально выделенные временные интервалы или же обращаться за визой в наши посольства и консульства в других странах мира", — добавила Калан.