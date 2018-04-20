Посольство США опровергло утверждения о проблемах с визами для "Аэрофлота"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Утверждения Москвы, что члены экипажей компании "Аэрофлот" якобы не могут записаться на визовые собеседования в России, не соответствуют действительности и неконструктивны, заявили в пятницу РИА Новости в посольстве США в РФ.

"Утверждения о том, что члены экипажей компании "Аэрофлот" якобы не могут записаться на визовые собеседования в России, не соответствуют действительности и неконструктивны. Мы регулярно резервируем временные интервалы для проведения собеседований членов экипажей воздушных судов во всех генеральных консульствах США в России", — сказала пресс-секретарь посольства Андреа Калан.

Она подчеркнула, что "довольно часто это специально выделенное время остается неиспользованным".

"Члены экипажей воздушных судов могут использовать эти специально выделенные временные интервалы или же обращаться за визой в наши посольства и консульства в других странах мира", — добавила Калан.