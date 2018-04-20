Литва поддерживает стремление Украины к евроинтеграции, заявил спикер сейма

ВИЛЬНЮС, 20 апр — РИА Новости. Литва поддерживает евроинтеграционные стремления Украины, только Украина должна продолжать осуществлять реформы и демонстрировать прогресс, заявил председатель правительства Литвы Викторас Пранцкетис на встрече с вице-премьером Украины по евроинтеграции Иванной Климпуш-Цинтадзе.
Он подчеркнул также, что благодаря общим усилиями появится возможность реализовать подготовленный литовским сеймом план в отношении Украины на практической основе.
Ранее конгресс Европейской народной партии по инициативе экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса утвердил резолюцию "О планах долгосрочной поддержки Украины", предусматривающую программы поддержки в военной, гуманитарной и экономической сферах. Инициативу назвали "планом Маршалла" для Украины по аналогии с послевоенной программой помощи Европе.