Литва поддерживает стремление Украины к евроинтеграции, заявил спикер сейма

ВИЛЬНЮС, 20 апр — РИА Новости. Литва поддерживает евроинтеграционные стремления Украины, только Украина должна продолжать осуществлять реформы и демонстрировать прогресс, заявил председатель правительства Литвы Викторас Пранцкетис на встрече с вице-премьером Украины по евроинтеграции Иванной Климпуш-Цинтадзе.

"Мы требуем продолжать реформы, демонстрировать конкретные результаты в важных для людей секторах, особенно в таких, как право, улучшение бизнес-климата. Непрерывный прогресс обеспечит и поддержку Запада", — сказал Пранцкетис на встрече, заявление которого приводит пресс-служба председателя.

Он подчеркнул также, что благодаря общим усилиями появится возможность реализовать подготовленный литовским сеймом план в отношении Украины на практической основе.

Ранее конгресс Европейской народной партии по инициативе экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса утвердил резолюцию "О планах долгосрочной поддержки Украины", предусматривающую программы поддержки в военной, гуманитарной и экономической сферах. Инициативу назвали "планом Маршалла" для Украины по аналогии с послевоенной программой помощи Европе.