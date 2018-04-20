Во Франции мусульманке не дали гражданство за отказ дотронуться до мужчины

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Уроженке Алжира отказали в предоставлении французского гражданства из-за отказа пожать руку чиновнику, сообщил портал The Local со ссылкой на портал правовой информации LegiFrance.
В судебных материалах отмечается, что женщина исповедовала ислам и отказалась от рукопожатия "по религиозным убеждениям". Власти расценили ее поведение как "неспособность интегрироваться во французское общество".
Издание подчеркивает, что гражданство предоставляется желающим только по окончании церемонии натурализации, на которой иностранцу необходимо показать уважение к национальным ценностям.