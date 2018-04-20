Во Франции мусульманке не дали гражданство за отказ дотронуться до мужчины

Мужчина с паспортом Франции на фоне статуи Республики в Париже

Мужчина с паспортом Франции на фоне статуи Республики в Париже

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Уроженке Алжира отказали в предоставлении французского гражданства из-за отказа пожать руку чиновнику, сообщил портал The Local со ссылкой на портал правовой информации LegiFrance.

Женщина подала документы на получение гражданства, выйдя замуж за француза. Власти одобрили ее прошение, однако во время официальной церемонии вручения паспорта она "экспрессивно отказалась обменяться рукопожатиями с генеральным секретарем префектуры и другим госслужащим".

В судебных материалах отмечается, что женщина исповедовала ислам и отказалась от рукопожатия "по религиозным убеждениям". Власти расценили ее поведение как "неспособность интегрироваться во французское общество".

Издание подчеркивает, что гражданство предоставляется желающим только по окончании церемонии натурализации, на которой иностранцу необходимо показать уважение к национальным ценностям.