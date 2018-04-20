Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей года

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Американский еженедельный журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по версии редакции издания, представители России в него не попали.

Журнал разделил 100 влиятельных людей по категориям — "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры", "Кумиры" и "Титаны". Участники списка не ранжированы.

Ранее журнал Time несколько раз включал президента России Владимира Путина в перечень самых влиятельных персон, однако в этом году журнал его в список не включил. В 2015 году Путин занял первое место в рейтинге самых влиятельных людей планеты по версии читателей Time.

Среди "Лидеров" значатся президент США Дональд Трамп, британский принц Гарри и его невеста американская актриса Меган Маркл, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Аргентины Маурисио Макри, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, специальный прокурор Роберт Мюллер, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, мэр Лондона Садик Хан и другие.

"Титанами" Time называет первую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера, американскую телеведущую Опру Уинфри, основателя и главу онлайн-ретейлера Amazon, миллиардера Джеффа Безоса, владельца SpaceX, предпринимателя Илона Маска и других. В категорию "Новаторов" попали американская комедийная актриса Тиффани Хадиш, женщина-астронавт НАСА Пегги Уитсон, южноафриканский комик Тревор Ной и другие.

Среди "Деятелей искусства" журнал называет актрису Николь Кидман, актера Хью Джекмана, американского кинорежиссера и сценариста Райана Куглера, канадского певца Шона Мендеса и других деятелей искусства. Среди "Кумиров" — певица Дженнифер Лопез, певица Рианна, бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли, сингапурский писатель Кевин Кван, певица Кеша, американский фигурист Адам Риппон и другие.