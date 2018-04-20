Аналитики опровергли слова Трампа о том, кто виноват в падении курса рубля

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Аналитики считают необоснованным заявление Дональда Трампа о том, что Россия намеренно снижает курс национальной валюты по отношению к доллару, пишет Bloomberg.

В понедельник президент США в Twitter раскритиковал Россию и Китай за "игру в девальвацию валют", назвав подобное поведение неприемлемым.

Однако, по мнению аналитиков, это обвинение Трампа в адрес России беспочвенно, так как падение курса рубля вызвано политикой Вашингтона, а не Москвы.

"Слова президента о курсе валют бессмысленны. Можно утверждать, что ослабление российской валюты — результат не манипуляций со стороны России, а действий самих США", — приводит Bloomberg слова основателя компании International Capital Strategies и бывшего члена правления МВФ Дуга Редикера.

В начале апреля США ввели новые ограничительные меры против России. Санкции коснулись нескольких российских бизнесменов и связанных с ними компаний. Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что они достигли нужного эффекта.

В минувшее воскресенье американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что власти объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. По ее словам, новые ограничения будут касаться компаний, которые якобы поставляли в Сирию технологии для производства химического оружия.

В среду источник в МИД России сообщил, что посольство в Вашингтоне получило уведомление от администрации Дональда Трампа о том, что новые санкции против Москвы в ближайшее время вводить не будут.