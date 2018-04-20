Посол назвал условия для признания Россией выводов по "делу Скрипалей"

ЛОНДОН, 20 апр — РИА Новости. Москва не примет на веру никаких выводов по "делу Скрипалей" до тех пор, пока России не дадут доступ к пробам и не пригласят ее к участию в расследовании, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"Россия не согласится ни с какими выводами, пока наши эксперты не будут допущены к жертвам, у нас его (доступа) нет, так же, как и ко всем материалам расследования, которые есть у Великобритании в распоряжении", — сказал он на пресс-конференции в британской столице.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.