Глава МИД Киргизии Абдылдаев сохранил пост в новом составе кабмина

БИШКЕК, 20 апр — РИА Новости. Глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев сохранил пост в новом составе кабмина, передает корреспондент РИА Новости.
Однако на пост первого вице-премьера назначен Кубатбек Боронов, до этого возглавлявший МЧС. Вице-премьером по социальным вопросам вместо Чолпон Султанбековой стала депутат от партии "Республика — Ата Журт" Алтынай Омурбекова. Курировать силовой блок министерств будет вице-премьер Женишу Разакову, ранее возглавлявший Совета безопасности страны.
В структуре кабмина сохранены все 12 министерств и четыре госкомитета. В целом состав нового правительства Киргизии теперь выглядит так: премьер Мухаммедкалый Абылгазиев, первый вице-премьер Кубатбек Боронов, вице-премьеры Жениш Разаков, Замирбек Аскаров и Алтынай Омурбекова, руководитель аппарата правительства — министр Мурат Мукамбетов, глава МИД Эрлан Абдылдаев, МВД Кашкар Джунушалиев, Минюста Айнур Абдылдаева и Минфина Адылбек Касымалиев.
Абылгазиев возглавит 30 по счету состав кабинета министров Киргизии за 27 лет независимости республики. Его предшественник — самый молодой по возрасту премьер-министр Сапар Исаков — продержался на этом посту немногим более семи месяцев.
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