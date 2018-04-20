Глава МИД Киргизии Абдылдаев сохранил пост в новом составе кабмина

БИШКЕК, 20 апр — РИА Новости. Глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев сохранил пост в новом составе кабмина, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу парламент Киргизии большинством голосов одобрил кандидатуру главы администрации президента Мухаммедкалыя Абылгазиева на пост премьера, а также поддержал программу и состав его правительства. По предложению нового премьера большинство членов предыдущего кабмина сохранили свои посты.

Однако на пост первого вице-премьера назначен Кубатбек Боронов, до этого возглавлявший МЧС. Вице-премьером по социальным вопросам вместо Чолпон Султанбековой стала депутат от партии "Республика — Ата Журт" Алтынай Омурбекова. Курировать силовой блок министерств будет вице-премьер Женишу Разакову, ранее возглавлявший Совета безопасности страны.

В структуре кабмина сохранены все 12 министерств и четыре госкомитета. В целом состав нового правительства Киргизии теперь выглядит так: премьер Мухаммедкалый Абылгазиев, первый вице-премьер Кубатбек Боронов, вице-премьеры Жениш Разаков, Замирбек Аскаров и Алтынай Омурбекова, руководитель аппарата правительства — министр Мурат Мукамбетов, глава МИД Эрлан Абдылдаев, МВД Кашкар Джунушалиев, Минюста Айнур Абдылдаева и Минфина Адылбек Касымалиев.

Министерство экономики возглавил Олег Панкратов, министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации — Нурбек Мурашев, министерство транспорта и дорог — Жамшитбек Калилов, МЧС — Нурболот Мирзахмедов, министерство образования и науки — Гульмира Кудайбердиева, Минздрав — Космосбек Чолпонбаев. Главой министерства культуры, информации и туризма назначен Султан Жумагулов, Минтруда и соцразвития — Таалайкул Исакунова. Госкомитет нацбезопасности возглавит Идрис Кадыркулов, энергетики и недропользования — Уланбек Рыскулов, Госкомитет информационных технологий и связи — Бакыт Шаршембиев.

Абылгазиев возглавит 30 по счету состав кабинета министров Киргизии за 27 лет независимости республики. Его предшественник — самый молодой по возрасту премьер-министр Сапар Исаков — продержался на этом посту немногим более семи месяцев.

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