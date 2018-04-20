"Попали в частные руки". На Украине рассказали о судьбе РЛС "Кольчуга"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne рассказал о судьбе советско-украинской станции радиотехнической разведки "Кольчуга".
Как заявил Червоненко, радарные комплексы вывезены из страны и будут разрабатываться на Западе.
"Теперь оно вывезено, принадлежит частным лицам и будет развиваться в Европе, в НАТО, к сожалению, а не у нас", — отметил политик.
Червоненко также добавил, что комплекс представляет собой уникальные радары, которые "видят всех и вся".
"Кольчуга" − это мобильная станция радиотехнической разведки. В 2002 вокруг радарного комплекса разгорелся международный скандал. Госдепартамент США и западные СМИ обвинили президента Украины Леонида Кучму в продаже четырех РЛС через Иорданию вооруженным силам Ирака в обход санкций ООН.