"Попали в частные руки". На Украине рассказали о судьбе РЛС "Кольчуга"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne рассказал о судьбе советско-украинской станции радиотехнической разведки "Кольчуга".

Как заявил Червоненко, радарные комплексы вывезены из страны и будут разрабатываться на Западе.

"Теперь оно вывезено, принадлежит частным лицам и будет развиваться в Европе, в НАТО, к сожалению, а не у нас", — отметил политик.

Он подчеркнул, что РЛС "Кольчуга" сохранена и будет "модернизироваться".

Червоненко также добавил, что комплекс представляет собой уникальные радары, которые "видят всех и вся".

"Кольчуга" − это мобильная станция радиотехнической разведки. В 2002 вокруг радарного комплекса разгорелся международный скандал. Госдепартамент США и западные СМИ обвинили президента Украины Леонида Кучму в продаже четырех РЛС через Иорданию вооруженным силам Ирака в обход санкций ООН.