ЛОНДОН, 20 апр — РИА Новости. Москва недовольна уровнем сотрудничества британских правоохранителей по делу о смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, в посольстве РФ ничего не знают о ходе расследования, заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

"Мы недовольны нынешним уровнем взаимодействия с британскими властями. Налицо нарушение международного законодательства, и Россия имеет законное право участвовать в расследовании и получать информацию по данному вопросу", — заявил Яковенко на пресс-конференции.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины "необъяснимой". При этом полиция заявила, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.