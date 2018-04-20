ЛОНДОН, 20 апр — РИА Новости. МИД Великобритании продолжает игнорировать запросы посольства РФ с просьбой сообщить о состоянии Юлии Скрипаль, заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

"Мы не получаем ответа на наши законные просьбы и вопросы о Юлии Скрипаль", — сказал посол на пресс-конференции.

Накануне посольство РФ отправило в Форин-офис очередную ноту, на этот раз с просьбой дать российским медикам возможность осмотреть Юлию Скрипаль. На данный момент МИД Великобритании сообщил лишь, что Юлия Скрипаль доставлена "в безопасное место". Посольство видит в этом возможное насильственное изолирование российской гражданки.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.