Премьер Венгрии Орбан объявил о первых перестановках в правительстве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на избирательном участке в Будапеште во время парламентских выборов в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на избирательном участке в Будапеште во время парламентских выборов в Венгрии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в пятницу, что министр экономики страны Михай Варга сохранит пост в правительстве, а Янош Лазар, возглавлявший офис премьер-министра последние четыре года, вернется к локальной политике, сообщает издание Budapesht Business Journal со ссылкой на еженедельное радиоинтервью Орбана.

"Я по-прежнему рассчитываю на то, что Михай Варга возглавит министерство экономики", — сказал премьер-министр, описав Варгу как "невероятно талантливого" и "чрезвычайно опытного" специалиста.

Орбан добавил, что уже обсудил с министром составление бюджета на 2019 год. "Я хочу, чтобы новый парламент утвердил бюджет на 2019 год еще до летних каникул, как мы это делали в последние восемь лет, потому что это залог спокойствия, стабильности и прогнозируемости", — сказал глава кабмина.

Премьер-министр добавил, что образованное в будущем правительство будет состоять преимущественно из новых лиц и будет совершенно новой структурой, но "с прежними целями".

"Нам не нужно менять то, что было испытано и доказано", — сказал Орбан. Премьер пояснил, что вместо этого необходимо реструктурировать "мозговой центр" правительства, где он хотел бы видеть "другой тип лидерства", имея в виду, как предполагает издание, главу собственного офиса Яноша Лазара.

Издание со ссылкой на новостной портал index.hu отмечает, что Янош Лазар встретится с премьер-министром 23 апреля. Однако Лазар уже заявил, что его "работа во главе канцелярии премьер-министра закончена" и что он больше не желает принимать участие в управлении страной, и вернется в свой избирательный округ в Ходмезевашархее.

В Венгрии 8 апреля прошли парламентские выборы. По их итогам правящая коалиция во главе с Виктором Орбаном победила с 49,6% голосов, получая конституционное большинство в парламенте – 133 депутатских портфеля из 199.

Ранее издание Daily News Hungary сообщало, что объявление состава нового кабинета министров под руководством премьер-министра Виктора Орбана ожидается через несколько недель после первого заседания национального собрания, которое пройдет 7-8 мая.