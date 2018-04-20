Львовский депутат в Facebook поздравила Гитлера с днем рождения

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Депутат Львовского городского совета от украинской националистической партии "Свобода" Марьяна Батюк опубликовала в пятницу в фейсбуке поздравления с днем рождения Адольфа Гитлера, после чего удалила пост, сообщило в пятницу издание Zaxid.net.

"Батюк привела две цитаты основоположника нацизма Адольфа Гитлера из его книги "Моя борьба"* ("Mein Kampf"*. — Прим. ред.). Примерно через час после публикации депутат удалила свое сообщение", — отмечает издание.

По данным Zaxid.net, Батюк стала депутатом Львовского горсовета в 2015 году от партии "Свобода". В качестве депутата больше всего запомнилась по таким инициативам, как вывешивание красно-черного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"** (ОУН-УПА**) на башне львовской ратуши и флагштоке на Высоком замке. Она также недавно зарегистрировала в Львовском горсовете проект постановления о запрете исполнения песен на русском языке.

Сообщение на странице Марьяны Батюк в Facebook Сообщение на странице Марьяны Батюк в Facebook

Адольф Гитлер родился 20 апреля 1889 года в деревне Рансхофен (Австрия). Основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель диктатуры Третьего рейха. Его политика стала одной из главных причин начала Второй мировой войны.

*Книга запрещена в России.

**Организация, запрещенная в России.