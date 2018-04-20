В Таиланде задержали гражданина Германии за угрозу взрыва самолета

БАНГКОК, 20 апр – РИА Новости. Полиция Таиланда задержала гражданина Германии, после того как он заявил о самодельной бомбе в его багаже при посадке на авиарейс, сообщает в пятницу Третий национальный телеканал Таиланда.

Пассажир заявил о бомбе перед посадкой на рейс бюджетной таиландской авиакомпании Nok Air, отправлявшийся из столицы провинции Лэй на северо-востоке Таиланда в Бангкок. После заявления пассажира весь багаж, погруженный в самолет, был разгружен и проверен, однако взрывных устройств найдено не было, говорится в сообщении.

На допросе в полиции немецкий пассажир признался, что пошутил о бомбе, так как был в раздраженном состоянии из-за двухчасовой задержки рейса, сообщает телеканал.