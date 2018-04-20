Турецкий премьер назвал Грецию пристанищем для врагов Турции

АНКАРА, 20 апр — РИА Новости. Премьер Турции Бинали Йылдырым назвал Грецию пристанищем для врагов своей страны в ответ на решение Афин об освобождении беглого турецкого военного, которого Анкара обвиняет в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года.

Накануне суд Греции принял решение освободить Сулеймана Озкайнакчы — одного из восьмерых турецких военных, покинувших Турцию на вертолете после попытки госпереворота в стране в 2016 году. По сообщению греческих СМИ, в ближайшие дни будут освобождены и остальные бежавшие в страну турецкие военные.

"Это решение нашего соседа, Греции, неприемлемо и причиняет нам боль. Она стала пристанищем для врагов Турции, что негативно влияет на наши отношения. Мы по-прежнему призываем выдать путчистов Турции", — сказал Йылдырым журналистам.

Возмущение в связи с решением Греции об освобождении Озкайнакчы также выразил МИД Турции. "Греция неоднократно отказывалась выдать Турции путчистов, выступивших против нашей демократии… Греция еще раз продемонстрировала, что защищает их", — говорится в заявлении.

В последние дни Афины и Анкара обмениваются крайне жесткими заявлениями. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что премьер Греции Алексис Ципрас не сдержал обещания выдать ему восьмерых военнослужащих, а пресс-служба премьер-министра Греции заявила, что Турция должна понять разницу между демократически избранным премьер-министром и султаном. Министр обороны Греции Панос Камменос в беседе с парламентскими корреспондентами сказал, что Эрдоган "окончательно сошел с ума", а в Турции нет суда и правосудия. Эти заявления вызвали протесты оппозиции в Греции, которая считает, что подобные заявления не должны применяться во внешней политике.