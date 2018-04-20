В США заявили о создании оружия "направленной энергии"

МОСКВА, 20 апреля — РИА Новости. Прогресс в применении технологии "направленной энергии" в оборонной сфере достиг переломной точки. Об этом порталу Space News рассказал новый руководитель Центра перспективных технологий Lockheed Martin Нельсон Педрейро.
"Система поразила воздушные цели в полете, нанеся структурные повреждения и вызвав потерю контроля над ними. Лазеры также разрабатываются для Агентства противоракетной обороны как противоракетное вооружение, сбивающее баллистические ракеты противника на взлете", — добавил инженер.
Ранее Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты. По данным СМИ, министерство обороны США готово выделить 928 миллионов долларов на создание ракеты для самолетов американских ВВС.