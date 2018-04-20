В Таиланде два человека погибли и 32 ранены в ДТП с автобусом

БАНГКОК, 20 апр — РИА Новости. Две женщины погибли, еще 32 человека получили ранения различной степени тяжести в ДТП с рейсовым междугородним автобусом, следовавшим из провинции Так на севере Таиланда в Бангкок, сообщает в пятницу Третий национальный телеканал страны.

Авария произошла в ночь с четверга на пятницу. Автобус на большой скорости вылетел с трассы и перевернулся. Погибли две женщины – гражданка Таиланда и гражданка Мьянмы. Еще 32 человека, находившиеся в автобусе, включая водителя, были доставлены в ближайшую больницу. После оказания медицинской помощи в больнице остались шесть человек с тяжелыми травмами и ранениями средней степени тяжести, сообщает телеканал.

По словам полицейских, расследующих инцидент, водитель автобуса заявил, что пытался увернуться от мотоцикла, "подрезавшего" автобус, и не справился с управлением. Однако водителя подозревают в том, что он мог заснуть за рулем, говорится в сообщении.

Телеканал не сообщает, были ли в транспортном средстве граждане других государств, кроме Таиланда и Мьянмы, граница с которой проходит вблизи пункта отправления автобуса.