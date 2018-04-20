Итальянская семья усыновила 32-летнего белоруса

МИНСК, 20 апр – РИА Новости. В соответствии с решением суда города Тренто, итальянская семья смогла официально усыновить 32-летнего белоруса, фамилия которого не называется. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на итальянские СМИ.

Молодого человека эта семья знает более 20 лет — с 11 лет практически каждое лето он приезжал к ним в Италию на летний отдых по чернобыльским программам.

Когда мальчик стал взрослым, семья продолжала поддерживать с ним отношения, приглашала его к себе в гости, приезжала к нему в Белоруссию. Молодой человек занимается грузоперевозками и уже по работе нередко бывал на Апеннинах. Для бездетной итальянской пары он стал настоящим сыном.

Несмотря на то, что молодой человек уже вырос, у него своя семья и дети, итальянцы решили официально усыновить его, чтобы он стал их законным наследником.

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