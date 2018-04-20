Число задержанных в пятницу в Ереване демонстрантов увеличилось до 107

© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Акция протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра в Ереване. 19 апреля 2018 © Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Акция протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра в Ереване. 19 апреля 2018

ЕРЕВАН, 20 апр — РИА Новости. Число задержанных в пятницу в Ереване демонстрантов, протестующих против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна, увеличилось до 107, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

Ранее полиция заявляла о 83 задержанных.

"На данный момент в отделения полиции доставлены 107 человек", — сказал Джаноян.

Ранее возглавляющий протестные акции депутат Никол Пашинян заявил, что начинает операцию по блокированию дорог грузовиками. Он отметил, что если план удастся, то до завершения "бархатной революции" останется несколько дней.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.