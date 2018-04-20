Депутат Рады готов предоставить оригинал "компромата" на Порошенко

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что готов предоставить на экспертизу Национальному антикоррупционному бюро Украины оригинал аудиозаписей с "компроматом" на Петра Порошенко.
"Всячески открыт к сотрудничеству по щепетильной теме", — написал парламентарий в Facebook.
"Компромат" на президента
Ранее Онищенко в эфире ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NewsOne обнародовал аудиозапись, где он якобы обсуждает с президентом вопрос о закрытии уголовного дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского.
По его словам, на записи слышно, как он договаривался с Порошенко о закрытии криминального дела против Злочевского, который предложил в обмен долю в газодобывающей компании.
Как рассказал Онищенко, запись была сделана в 2016 году в администрации президента. Антикоррупционное бюро Украины заявило, что готово ее изучить.
Дело о хищении госсредств
Кроме того, депутата подозревают в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации на Украине.
Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину.