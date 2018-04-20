Берлин выразит озабоченность антироссийскими санкциями США

БЕРЛИН, 20 апр — РИА Новости. Берлин намерен "выразить озабоченность" в связи с санкциями США против России. Такое заявление сделал официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

"Мы будем там, где затронуты интересы немецких компаний, немецкой промышленности, конечно, на всех рабочих уровнях обозначать свои позиции, четко обозначить, где мы озабочены и видим нежелательные эффекты", — сказал он.

Ранее в Минэкономики страны заявили, что намерены изучить негативное влияние нового пакета санкций США на немецкие компании.

Накануне также появилась информация о том, что руководство Германии хочет просить Вашингтон освободить немецкие предприятия и корпорации от участия в антироссийских санкциях.

В начале апреля США ввели новые ограничительные меры против России. Перечень пополнили несколько российских бизнесменов и связанные с ними компании.

Отмечалось, что инициаторами выступили промышленные гиганты, в частности Siemens, Daimler и Volkswagen, которые не хотят становиться жертвами ухудшения отношений Москвы и Вашингтона. Новые санкции могут обойтись им в сотни миллионов евро.