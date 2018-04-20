Лавров обсудил с коллегой из Австрии размещение миротворцев в Донбассе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с главой МИД Австрии Карин Кнайсль заявил о безальтернативности "Минска-2" по урегулированию на Украине и обсудил размещение миротворческой миссии в Донбассе.

"Говорили и по украинской проблеме. Мы исходим из безальтернативности полной реализации минского комплекса мер и в этом контексте мы рассмотрели ту роль, которую играет ОБСЕ в выполнении минских договорённостей, и возможности подкрепления этой роли через принятие резолюции СБ ООН об охране СММ ОБСЕ (специальной мониторинговой миссии — ред.)", — заявил Лавров.

"Проект, который был внесен РФ в сентябре прошлого года в СБ ООН", — отметил министр.