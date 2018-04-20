Киев заставляет моряков "Норда" признать себя украинцами, заявили в Крыму

ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости. Киевские власти пытаются психологически сломать членов экипажа крымского рыболовецкого судна "Норд", заставляя их подтвердить свое украинское гражданство, но моряки ведут себя мужественно, рассказа вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Украинские пограничники в четверг при попытке покинуть Украину сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа задержанного российского судна "Норд", при этом утром разрешили выехать двум членам экипажа. Они уже прибыли в Крым, остальные по-прежнему удерживаются на Украине. При этом МИД РФ предупредил Украину о жестком ответе на ситуацию с задержанием экипажа судна "Норд". Москва потребовала от Киева дать возможность российским морякам беспрепятственно возвратиться.

"Моряков заставляют подтверждать украинское гражданство, но наши ребята ведут себя мужественно и абсолютно четко заявляют кто они, где их родина, их государство и родная страна. Людей с таким характером очень сложно сломать, поэтому мы надеемся, что ситуация будет тем или иным способом разрешена", — сказал Полонский РИА Новости в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

По его словам, Россия примет все меры для возвращения крымских моряков на родину.

"Для украинских властей пиратским способом захваченное судно является некой разменной монетой, с помощью которой они пытаются-то что-то доказать. Я думаю, что эти попытки обречены на провал", — сказал вице-премьер регионального правительства.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы. Горбенко также предъявлено подозрение в незаконной ловле рыбы и избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым. На время досудебного следствия он будет находиться у родственников в Мелитополе.