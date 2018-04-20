Захарова рассказала, зачем Лондон эксплуатирует тему киберугрозы

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Темой мнимой киберугрозы от РФ британцев готовят к одобрению антироссийской кибератаки, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Создается впечатление, что, эксплуатируя тему мнимой киберугрозы со стороны России, правительство Великобритании готовит собственное население к одобрительному восприятию массивной антироссийской кибератаки Лондона, которая – в случае осуществления – на самом деле будет агрессивным и ничем не спровоцированным действием", — говорится в сообщении министерства.

Ведомство обратило внимание на обвинения министра внутренних дел Эмбер Радд 11 апреля в адрес России в осуществлении "систематических кибератак".