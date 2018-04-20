ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости. Россия должна принять все необходимые меры для освобождения российских граждан – моряков судна "Норд", вплоть до блокирования судов Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы Андрей Козенко.

Украинские пограничники в четверг сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа задержанного российского судна "Норд" при попытке покинуть Украину, при этом утром разрешили выехать двум членам экипажа. Они уже прибыли в Крым, остальные по-прежнему удерживаются на Украине.

"Такие вещи нельзя оставлять без ответа. Нужно рассмотреть политический вопрос о безопасности судоходства в Азовском и Черном морях. Необходимо рассмотреть возможность полного блокирования украинских судов в Азовском море через Керченский пролив", — полагает Козенко.

Депутат высказал мнение, что ответные действия со стороны стран Запада в виде блокирования российских судов и запрета перевалки российских грузов в зарубежных портах вряд ли будут осуществлены.

"Те порты, в основной своей массе частные, понесут большие убытки, если перестанут переваливать грузы из РФ. Здесь, конечно, нужно прогнозировать, но думаю, что эта мера, возможно, временная, была бы абсолютно правильной", — подчеркнул Козенко.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России.

Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".