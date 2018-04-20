ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости. Россия должна принять все необходимые меры для освобождения российских граждан – моряков судна "Норд", вплоть до блокирования судов Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы Андрей Козенко.
"Такие вещи нельзя оставлять без ответа. Нужно рассмотреть политический вопрос о безопасности судоходства в Азовском и Черном морях. Необходимо рассмотреть возможность полного блокирования украинских судов в Азовском море через Керченский пролив", — полагает Козенко.
Депутат высказал мнение, что ответные действия со стороны стран Запада в виде блокирования российских судов и запрета перевалки российских грузов в зарубежных портах вряд ли будут осуществлены.
Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России.
Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".