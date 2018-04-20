Раскрыты детали проекта американской гиперзвуковой крылатой ракеты

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. ВВС США раскрыли подробности проекта по созданию гиперзвуковой крылатой ракеты, сообщает издание FlightGlobal.

Новый вид вооружений предназначен для истребителей и бомбардировщиков. Предполагается, что ракета сможет перемещаться со скоростью более пяти чисел Маха. Она сможет наносить высокоточные удары по мобильным целям высокой важности в условиях как одной, так и нескольких локаций.

Кроме того, ракета будет использовать глобальную и инерциальную системы навигации, а также систему наведения на конечном участке траектории.

ВВС США мобилизовали усилия по разработке гиперзвукового оружия на фоне успехов России и Китая в области создания гиперзвуковых технологий, отмечается в статье.

Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin контракт на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты. По данным СМИ, Министерство обороны США готово выделить компании 928 миллионов долларов. При этом сроки контракта не сообщаются.

Первого марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках "Посейдон", крылатой ракете с ядерной энергоустановкой "Буревестник", авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии. Также он рассказал о создании гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз.

