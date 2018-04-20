Раскрыты детали проекта американской гиперзвуковой крылатой ракеты

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. ВВС США раскрыли подробности проекта по созданию гиперзвуковой крылатой ракеты, сообщает издание FlightGlobal.
Кроме того, ракета будет использовать глобальную и инерциальную системы навигации, а также систему наведения на конечном участке траектории.
ВВС США мобилизовали усилия по разработке гиперзвукового оружия на фоне успехов России и Китая в области создания гиперзвуковых технологий, отмечается в статье.
Первого марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках "Посейдон", крылатой ракете с ядерной энергоустановкой "Буревестник", авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии. Также он рассказал о создании гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз.