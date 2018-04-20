Меркель и Трамп встретятся, чтобы обсудить "поведение России"

БЕРЛИН, 20 апр – РИА Новости. "Поведение России" станет одной из тем переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа 27 апреля, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Не могу предугадать, о чем именно канцлер будет говорить в Вашингтоне. Но совершенно точно, что среди других вопросов будет обсуждаться международное положение, в частности, к примеру, поведение России станет темой. Не хочу вдаваться в детали, очевидно, что я буду иметь позже такую возможность", — сказал Зайберт.