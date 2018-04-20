Песков опроверг слова Коми о том, что Трамп и Путин обсуждали проституток

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом тему, связанную с русскими проститутками, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что с самими мемуарами экс-главы ФБР Джеймса Коми, в которых якобы присутствует данная тема, в Кремле не успели ознакомиться.

"Нет. Если так написано в книге, то как минимум эта часть не соответствует действительности. Президент Путин не мог такое говорить и не говорил президенту Трампу, тем более если учесть, что до того, как Трамп стал президентом, они ни разу не общались", — сказал Песков, отвечая на вопрос, успели ли в Кремле ознакомиться с мемуарами Коми, в которых якобы приводится диалог Трампа с Путиным, в ходе которого российский президент якобы сказал, что "в России самые красивые проститутки в мире".

"Что касается остального содержания книги — не берусь судить. Не читали", — добавил он.

Незадолго до инаугурации Трампа, которая состоялась в январе 2017 года, в СМИ появилась информация о том, что в бытность бизнесменом во время визита в Москву он якобы пригласил в отель проституток. На пресс-конференции 17 января Путину задали вопрос о его будущем американском визави, на что российский лидер ответил, что он с трудом может себе представить, чтобы годами организовывавший конкурсы красоты Трамп во время поездки в Москву пригласил к себе в отель "девушек с пониженной социальной ответственностью". При этом Путин, говоря о разного рода фабрикациях со стороны США, используемых в политической борьбе, подчеркнул, что те, кто этим занимается, — хуже, чем проститутки.