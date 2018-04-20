Янукович считает переход к стадии дебатов по делу о госизмене незаконным

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович назвал незаконным решение суда в Киеве о переходе к стадии прений по делу о госизмене, он отметил, что не все свидетели защиты были заслушаны, говорится в открытом обращении бывшего главы государства, обнародованном в пятницу его пресс-секретарем Юрием Кирасиром.

В четверг Оболонский районный суд Киева перешел к стадии судебных прений по делу Януковича о государственной измене. Адвокаты выступили против этого решения, заявив, что еще не допрошены все свидетели со стороны защиты. Адвокаты в знак протеста покинули зал судебных заседаний. Они считают, что суд принял это решение под политическим давлением.

"Оболонским судом было вынесено незаконное решение о завершении судебных слушаний и переходе к дебатам. Это доказывает, что неспроста в данном процессе судьи были известны еще до начала рассмотрения дела — назначили тех, кто согласился прислуживать своим хозяевам — (генпрокурору Юрию) Луценко и (президенту Петру) Порошенко", — говорится в обращении Януковича.

По словам бывшего президента Украины, из сотни крымчан, избитых радикалами, суд заслушал только двоих. "Услышав правду из уст лишь трех высокопоставленных свидетелей — министра иностранных дел Леонида Кожары, губернатора Михаила Добкина и начальника Генерального штаба Юрия Ильина — суд убедился, что показания остальных — главы администрации президента Андрея Клюева, главы СБУ Александра Якименко, министра МВД Виталия Захарченко, командующего внутренними войсками Станислава Шуляка и других свидетелей, окончательно разрушат сфабрикованное обвинение", — говорится в обращении.

По мнению Януковича, судебный процесс против него должен стать ярким напоминанием о том, что "люди никогда не смогут рассчитывать на закон или правосудие в Украине, на возможность быть услышанными".

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.