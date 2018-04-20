США преднамеренно мешают выдаче виз российским пилотам, считают в Кремле

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с выдачей американских виз российским пилотам.
"Очевидно, что это, скажем так, преднамеренное создание трудностей, которое целиком и полностью лежит на совести наших американских коллег. Конечно, мы обеспокоены, мы не хотели бы такого развития событий", — подчеркнул пресс-секретарь.
Он добавил, что объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев нет.
Визовая блокада
В четверг МИД сообщил, что из-за визовой блокады Россия и США могут лишиться авиационного сообщения.
"Власти США словно боятся, что приезжающие россияне раскроют простым американцам глаза на нелепость антироссийской пропаганды, которую им навязывают, и потому целенаправленно препятствуют контактам между людьми", — заявили в МИД.