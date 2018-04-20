Замминистра экономики КНДР в ближайшие дни посетит Россию

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Замминистра экономики КНДР Ли Гван Гын в ближайшие дни посетит Москву и Владивосток, сообщает российское посольство в Пхеньяне.
"В ходе предстоящих переговоров в Москве и Владивостоке будут также обсуждаться пути развития двустороннего сотрудничества, в том числе на межрегиональном уровне", — отмечается в сообщении.
Россия не позднее конца 2019 года должна выслать в КНДР всех северокорейских трудовых мигрантов. Это будет происходить в соответствии с санкциями, которые Совет Безопасности ООН ввел против Северной Кореи за серию ракетных пусков и ядерное испытание в 2017 году.