Россия запросила у Чехии выдачу экс-главы правления банка "Интеркоммерц"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Генпрокуратура РФ запросила у Чехии выдачи бывшего председателя правления лишившегося в 2016 году лицензии банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского, объявленного в международный розыск за хищения, следует из ответа пресс-службы надзорного ведомства на запрос РИА Новости.

"По сообщению НЦБ Интерпола МВД России от 12 июля 2017 года Александр Бугаевский, обвиняемый в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ, был объявлен в международный розыск с целью ареста и выдачи. Генеральная прокуратура Российской Федерации 20 февраля 2018 года в министерство юстиции Чешской Республики направила запрос о выдаче Бугаевского в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности", — информирует пресс-служба ГП РФ.

Ранее представитель Мосгорсуда сообщил РИА Новости, что суд признал законным заочный арест Бугаевского по подозрению в мошенничестве почти на 4 миллиарда рублей. По версии следствия, с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский списал на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей банку "Интеркоммерц", более 45 миллионов евро (свыше 3,9 миллиарда рублей). Затем, в связи с неисполнением банком федеральных законов, у "Интеркоммерца" была отозвана лицензия, и в апреле 2016 года решением Арбитражного суда города Москвы он был признан банкротом.