МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Американские сенаторы Джеймс Лэнкфорд и Джинн Шахин призвали к введению санкций в отношении Турции, если Анкара не освободит задержанного пастора-евангелиста из США Эндрю Брансона, сообщает издание Hill.

Издание отмечает, что сенаторы осудили турецкое правительство за "удержание пастора в заложниках" в течение последних 18 месяцев и пригрозили ввести экономические санкции в рамках законопроекта о расходах 2019 финансового года, если он не будет отпущен.

"Турецкие чиновники, участвующие в задержании невинных американских граждан, должны ощутить на себе международные последствия, а действия в отношении пастора Брансона в частности считаются захватом заложников", — приводит газета отрывок из заявления сенаторов.

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.

Среди задержанных оказался евангелический пастор Брансон, который удерживается властями Турции с октября 2016 года. В мае 2017 года президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом попросил освободить Брансона, а в сентябре Эрдоган предложил США выдать Гюлена в обмен на Брансона.

Ранее прокуратура Турции потребовала для Брансона пожизненного заключения в связи с тем, что пастор, по ее версии, контактировал с имамом организации Гюлена FETO Бекиром Базом и получал деньги из-за рубежа, на которые вел подрывную деятельность.

Сам Брансон, живущий в Турции около 25 лет, эти обвинения отрицает. Он заявил в суде, что "любит Турцию и молится за нее".