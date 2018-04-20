Минфин США оценил эффект от антироссийских санкций

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox Business дал оценку результатам санкций против Москвы. По его словам, ограничительные меры в отношении российских бизнесменов достигли нужного эффекта.

"Эти санкции являются чрезвычайно важными мерами, очевидно, что это очень мощные инструменты", — отметил Мнучин.

Министр также объяснил, почему Вашингтон отказался от новых ограничительных мер, несмотря на заявления постпреда при ООН Никки Хейли. Ранее дипломат пообещала, что Соединенные Штаты введут очередные санкции против России. По словам Мнучина, Вашингтон решил отложить новые ограничения после ряда встреч в Совете национальной безопасности США, на которых обсуждалась общая стратегия по ситуации в Сирии и было принято решение "усовершенствовать" ее.

Министр отметил, что американские власти не боятся использовать санкции, но не будут рассказывать о конкретных планах по этому вопросу.

Желаемое за действительное

По мнению профессора Дипломатической академии МИД России, доктора исторических наук Александра Вавилова, такими заявлениями Вашингтон выдает желаемое за действительное.

"Да, надо признать, что санкции создали дополнительные трудности. Но Россия — это не та страна, на которую можно воздействовать санкциями. Хоть и избитая фраза, но Россия действительно обречена быть великой: и по своей территории, и по своему народу", — заявил профессор в эфире радио Sputnik.

Вавилов добавил, что санкции навредили как самим США, так и ЕС, потому что они "ограничивают возможности европейского бизнесса"

По его словам, время покажет, что в современном мире нужно объединяться, а не разъединяться, чтобы справиться со всеми угрозами.

Объявление санкций

В воскресенье американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что власти объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. По ее словам, новые ограничения Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые якобы поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.

Однако затем издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп "еще не чувствует себя уверенно по поводу их введения".

В среду посольство в Вашингтоне получило уведомление от администрации Дональда Трампа о том, что новые санкции против Москвы в ближайшее время вводить не будут. Об этом сообщил источник в МИД России.

Как заявил накануне сам американский президент, их введут, как только Россия этого "заслужит".