Турция вывела из США свой золотой запас

АНКАРА, 20 апр — РИА Новости. Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы (ФРС) США свой золотой резерв. Об этом свидетельствует годовой отчет банка, опубликованный на официальном сайте организации.
Как сообщает газета Milliyet, свои золотые резервы из-за рубежа вывели и крупнейшие турецкие частные банки, откликнувшись на призыв Реджепа Тайипа Эрдогана "избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото". Так, Halk Bankası перевел в Турцию хранившееся за рубежом золото в объеме 29 тонн. По данным источников издания, всего в страну из-за границы вернули 220 тонн золота.
Ухудшение отношений
Отношения между Турцией и США обострились на фоне поддержки Соединенными Штатами Сил самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Вашингтон объясняет свои действия борьбой с "Исламским государством"*.
Как отметил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Атиллу арестовали по инициативе сторонников организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал уголовное дело в отношении Зарраба и Атиллы заговором против Анкары.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.