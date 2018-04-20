ЖЕНЕВА, 20 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Акция "Бессмертный полк" впервые официально пройдет в Женеве 5 мая, сообщила РИА Новости координатор мероприятия и главный редактор русскоязычного интернет-портала "Вся Швейцария на ладони" Светлана Конев.

"Мы ориентировались на опыт других стран и учитывали то, что в Женеве люди работают 9 мая. Поэтому запрос мы подавали на выходные. В итоге мы получили официальное разрешение от мэрии Женевы на проведение акции в субботу, 5 мая. Шествие пойдет от гостиницы "Англетер" на набережной Мон-Блан до штаб-квартиры ООН. С нами будут работать волонтеры. Полиция Женевы перекроет дорогу и будет обеспечивать безопасность", — рассказала она.

Конев добавила, что, традиционно, акция "Бессмертный полк" также состоится и 9 мая на аллее славы на кладбище "Хёрнли" в Базеле. В День Победы здесь проходит торжественная церемония возложения венков к братской могиле советских солдат с участием послов стран СНГ. Как и в прошлом году, все желающие принять в ней участие смогут из Женевы, Берна и Цюриха доехать до места проведения церемонии на бесплатных автобусах, которые предоставляют посольство РФ, постоянное представительство РФ при женевском отделении ООН и Россотрудничество.

"Всю информацию, а также контакты для записи на автобусы можно найти на специальной страничке акции "Бессмертный полк" на нашем сайте (http://ladoshki.ch/news/category/polk#). Мы напрямую работаем с "Бессмертным полком" России, поэтому там же размещена информация и об акциях "Бессмертного полка" в других странах мира", — отметила она.

По словам Конев, почетное консульство России в Лозанне также предложило свою помощь. Информацию об акции бесплатно разместила у себя и компания "Картина ТВ", транслирующая российские каналы в Швейцарии. "Очень приятно, что люди, которые могут чем-то помочь, откликаются, предлагают свою помощь, что "Бессмертный полк" — это не пустой звук для людей. Потому что "Бессмертный полк" — это не только 9 мая. Это общественное движение, из которого вырастают новые проекты. И мы хотим, чтобы 5 мая в Женеве люди приходили с детьми, с друзьями, в хорошем настроении. Очень важно, что эта часть жизни, история людей захватила наших соотечественников по всему миру", — отметила она. Однако, к сожалению, не во всех странах власти толерантно относятся к российской акции памяти. По словам Конев, которая контактирует с координаторами акции по всему миру, в США к организаторам шествия уже приходили представители ФБР. Это произошло незадолго до закрытия генконсульства в Сиэтле. Предметом интереса стала деятельность местной общественной организации "Российско-американская инициатива о сотрудничестве" в рамках акции "Бессмертный полк".

В 2017 году акция "Бессмертный полк" собрала около 250 тысяч участников за рубежом. По данным МИД РФ, шествия прошли в более чем 60 государствах, среди которых страны СНГ, Сербия, Израиль, Греция, Болгария, а также США, Франция и Великобритания.