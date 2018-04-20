Украинские силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (200)

ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 18 раз", — сказал представитель ведомства.

Кроме того в СЦКК добавили, что силовики выпустили более 110 мин по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие. Ранения получили три мирных жителя.

"Донецкое направление: минометы 120 миллиметров – 61 мина, 82 миллиметра – 52 мины… Вчера в результате снайперского обстрела со стороны ВСУ получили ранения трое мирных жителей… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 977 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

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