При столкновении поездов в Зальцбурге пострадали более 50 человек

Экстренные службы на месте столкновения пассажирских поездов на главном вокзале австрийского Зальцбурга. 20 апреля 2018

Экстренные службы на месте столкновения пассажирских поездов на главном вокзале австрийского Зальцбурга. 20 апреля 2018

ВЕНА, 20 апр — РИА Новости. По меньшей мере 54 человека пострадали при столкновении пассажирских поездов на главном вокзале австрийского Зальцбурга, сообщает в пятницу местное издание Salzburger Nachrichten.

Инцидент произошёл около 04.46 (05.46 мск). Маневровый локомотив цеплял вагоны ночного поезда из Венеции к поезду из Цюриха и врезался в стоящий поезд.

Большинство пассажиров спали в момент произошедшего. Речь идёт главным образом о легких травмах, полученных из-за упавших в поездах предметов. По данным издания, всего в поездах было около 240 пассажиров.