При столкновении поездов в Зальцбурге пострадали более 50 человек

ВЕНА, 20 апр — РИА Новости. По меньшей мере 54 человека пострадали при столкновении пассажирских поездов на главном вокзале австрийского Зальцбурга, сообщает в пятницу местное издание Salzburger Nachrichten.
Большинство пассажиров спали в момент произошедшего. Речь идёт главным образом о легких травмах, полученных из-за упавших в поездах предметов. По данным издания, всего в поездах было около 240 пассажиров.
Salzburg: Bis zu 40 Verletzte bei Zugunglück https://t.co/fPXQgT0lhp pic.twitter.com/KKUxnsMUpZ— Stuttgarter Zeitung (@StZ_NEWS) 20 апреля 2018 г.