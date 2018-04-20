Полицейские машины на кладбище Солсбери, где похоронены жена бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Людмила и сын Александр. Архивное фото

Полицейские машины на кладбище Солсбери, где похоронены жена бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Людмила и сын Александр. Архивное фото

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Вещество, которое на Западе называют "Новичок", состояло на вооружении или в пользовании США, произвести его элементарно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Ранее представитель России в ОЗХО Александр Шульгин заявил, что отравляющее вещество, которым, по утверждению британской стороны, отравили в Солсбери Сергея и Юлию Скрипалей, производилось и патентовалось в США в качестве химоружия.

Лавров напомнил, что один из разработчиков так называемого "Новичка" Вил Мирзаянов эмигрировал в США и там опубликовал формулу вещества.

"Это вещество было запатентовано, состояло на вооружении или в пользовании находилось различных институтов биологических и химических армий Соединенных Штатов. И оно производится элементарно", — сказал Лавров.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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