МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Посетители национального парка Little Makololo в Зимбабве стали свидетелями схватки трех львов со слоненком. Видео опубликовано на Youtube.

По словам одной из очевидиц, слон увидел приближающегося льва и громко "протрубил" хоботом, однако это не напугало хищника — он прыгнул на жертву и попытался повалить ее на землю. Слоненку не удалось устоять на ногах из-за полученной травмы.

"Слоненок пытался любой ценой перевернуться, однако у него никак не получалось. Затем подошли еще два льва. Было трудно наблюдать, как они пытаются прикончить бедного слона, который сражался за свою жизнь почти три часа", — рассказала порталу latestsightnings Синтия Мэк.

В итоге хищники вышли победителями из этой схватки, отметила женщина.