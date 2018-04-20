Россия не будет предлагать свою площадку для встречи Трампа и Ким Чен Ына

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Россия не готова предложить свою площадку для встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, здесь Москве не стоит проявлять инициативу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

"Нет. Я не думаю, что нам стоит активничать в этом вопросе, проявлять какую-то инициативу", — сказал Лавров, отвечая на вопрос, готова ли Россия предложить свою территорию в качестве площадки для проведения переговоров лидеров США и КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных, а также ядерного испытаний КНДР. СБ ООН ввел новые, самые жесткие санкции против Пхеньяна. США, Южная Корея, с которыми у КНДР осложнились отношения, призвали оказывать давление на Пхеньян.

В настоящее время ведется подготовка ко встрече 27 апреля президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров. Кроме этого, лидер КНДР в мае может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщалось ранее, Трамп может встретиться на территории "третьей" страны с Ким Чен Ыном после проведения 27 апреля саммита КНДР и Южной Кореи. Кроме этого, южнокорейский лидер также не исключил возможности проведения трехстороннего саммита в будущем между Сеулом, Пхеньяном и Вашингтоном.

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