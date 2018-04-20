Кандидат на пост премьера Киргизии сменит вице-премьеров и министров

БИШКЕК, 20 апр — РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в пятницу внес на рассмотрение парламента страны новую структуру и состав кабмина, в котором будут новые вице-премьеры и сменятся несколько министров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Жогорку Кенеша (парламента) Ибрагим Нуракун уулу.

В четверг во время заседания парламент Киргизии без обсуждения поддержал вотум недоверия коалиционному правительству, предложенный оппозиционным меньшинством. В этот же день президент республики Сооронбай Жээнбеков отправил кабмин Сапара Исакова в отставку. Спустя несколько часов коалиция большинства парламента страны выдвинула нового кандидата на пост премьера, которым стал руководитель администрации президента страны Мухаммедкалый Абылгазиев. Согласно законодательству Киргизии, правительство формирует парламент по представлению премьер-министра, назначенного коалицией парламентского большинства.

"В настоящий момент профильные комитеты парламента рассматривают предложенные Абылгазиевым программу, структуру и состав правительства, после чего состоится внеочередное заседание Жогорку Кенеша", — сообщил он.

Кандидат на пост премьера предлагает сохранить существующую структуру кабмина, в который входят 12 министерств и четыре комитета — государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования, государственный комитет информационных технологий и связи, государственный комитет национальной безопасности и государственный комитет по делам обороны. Однако в составе правительства предполагаются некоторые изменения. Так, Абылгазиев намерен назначить новых вице-премьеров. В частности, на пост первого вице-премьера предложен Кубатбек Боронов, до этого возглавлявший МЧС страны. Вице-премьером по социальным вопросам вместо Чолпон Султанбековой станет депутат от партии "Республика — Ата Журт" Алтынай Омурбекова. Курировать силовой блок предложат вице-премьеру Женишу Разакову, ранее возглавлявшему Совет безопасности страны.

Среди министров своих портфелей лишатся министр здравоохранения Талантбек Баатыралиев, на место которого предложен Космосбек Чолпонбаев, и министр экономики Артем Новиков, на место которого вновь придет Олег Панкратов, занимавший этот пост ранее. Министерство внутренних дел вместо Улана Исраилова предложат возглавить Кашкару Джунушалиеву, который покинул эту должность всего несколько месяцев назад.

В случае избрания Абылгазиев возглавит 30 по счету состав кабинета министров Киргизии за 27 лет независимости республики. Его предшественник — самый молодой по возрасту премьер-министр Сапар Исаков продержался на этом посту немногим более 7 месяцев.