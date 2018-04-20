США оценили эффект от антироссийских санкций

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Белом доме считают, что санкции против российских бизнесменов достигли нужного эффекта. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.

"Эти санкции являются чрезвычайно важными мерами, очевидно, что это очень мощные инструменты", — отметил Мнучин.

Министр также объяснил, почему Вашингтон отказался от новых ограничительных мер в отношении Москвы, несмотря на заявления постпреда США при ООН Никки Хейли. По его словам, на прошлой неделе в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов проходили встречи, на которых обсуждалась общая стратегия по ситуации в Сирии. Мнучин утверждает, что во время переговоров, состоявшихся уже после заявления Хейли по санкциям, Вашингтон "усовершенствовал" ее.

"Мы не боимся применять их (санкции. — Прим. ред.). Мы будем использовать эти рычаги, но не станем транслировать на весь мир конкретные задумки по этому вопросу", — заключил глава Минфина.

В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что власти объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. Однако затем американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Трамп "еще не чувствует себя уверенно по поводу их введения".

Позднее посольство в Вашингтоне получило уведомление от администрации американского президента, что новые санкции против Москвы в ближайшее время вводить не будут. Об этом сообщил источник в российском МИД.

В Москве санкционную политику Вашингтона неоднократно характеризовали как тупиковую и бесперспективную. Владимир Путин назвал ограничительные меры признаком слабости и некомпетентности.