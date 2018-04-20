В США казнили самого старого преступника

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Власти Алабамы привели в исполнение смертный приговор в отношении 83-летнего Уолтера Муди. Об этом сообщает телеканал WDAM TV.
Alabama's oldest death row inmate, 83-year-old Walter Leroy Moody, was executed at 8:42 p.m. https://t.co/sRqw6WQ5T0 pic.twitter.com/Q4Er8VSmLd— AL.com (@aldotcom) 20 апреля 2018 г.
Мужчине ввели смертельную инъекцию. Муди стал самым пожилым заключенным, казненным в США с момента принятия новых законов о смертной казни в 1970-х.
Муди провел в камере для приговоренных к высшей мере наказания 20 лет. Во время заключения он безуспешно пытался отсрочить исполнение приговора в Верховном суде США.
"Преступления, совершенные господином Муди были умышленными, хорошо спланированными и направленными на нанесение максимального ущерба. Суд присяжных без обоснованных сомнений признал его виновным, и этот вердикт был подтвержден на всех уровнях судебной системы", — говорится в сообщении губернатора штата Алабама Кей Айви.