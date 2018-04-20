Трамп заявил, что записи Коми говорят об отсутствии сговора с Россией

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обнародованные записи экс-директора ФБР Джеймса Коми, уволенного в мае прошлого года, показывают отсутствие сговора его предвыборного штаба с Россией во время президентской кампании в 2016 году.

"Только что вышли записки Джеймса Коми. Они ясно показывают, что не было никакого сговора или препятствий. Он также раскрыл секретную информацию. Вау! Продолжится ли охота на ведьм?" — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте

В четверг по местному времени министерство юстиции США передало конгрессу записи Коми, в которых он описывает свои частные беседы с Трампом.

Дело о "вмешательстве"

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. На протяжении последнего года показания по делу давали экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски, экс-советник Трампа Стивен Бэннон, бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикси, сын президента Дональд Трамп-младший и ряд других близких к президенту людей.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. Ранее он обвинил 13 российских граждан, включая предпринимателя Евгения Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", нет.