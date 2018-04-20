МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обнародованные записи экс-директора ФБР Джеймса Коми, уволенного в мае прошлого года, показывают отсутствие сговора его предвыборного штаба с Россией во время президентской кампании в 2016 году.Twitter-аккаунте.
В четверг по местному времени министерство юстиции США передало конгрессу записи Коми, в которых он описывает свои частные беседы с Трампом.
Дело о "вмешательстве"
Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. На протяжении последнего года показания по делу давали экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски, экс-советник Трампа Стивен Бэннон, бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикси, сын президента Дональд Трамп-младший и ряд других близких к президенту людей.
И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", нет.