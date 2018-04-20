ВСУ обстреляли территорию ЛНР два раза за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (199)

ЛУГАНСК, 20 апр — РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП-1, автоматические гранатометы станковые (АГС) и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись районы Калиново и Пришиб. Всего по территории республики было выпущено 77 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших нет", — уточнили в оборонном ведомстве республики.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 35 раз открывали огонь по их позициям, двое военнослужащих получили ранения.

Как сообщает в понедельник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за сутки ополченцы "35 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины". "Вследствие вражеского огня двое украинских защитников получили ранения", — отмечается в сообщении.