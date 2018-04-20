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В мире

Советник Трампа назвал условие для улучшения отношений России и США

06:5020.04.2018
(обновлено: 07:02 20.04.2018)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фотоЗдание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с послом России в США Анатолием Антоновым, говорится в сообщении Белого дома.

Флаг Германии на здании Рейхстага. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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WSJ: Германия попросит США освободить ее от санкций против России

Отмечается, что они обсудили состояние отношений между двух стран. "Болтон повторил, что более хорошие отношения — в интересах и США, и России", — подчеркивается в документе.

Для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, по словам советника американского президента, потребуется обсудить вызывающие обеспокоенность темы, такие как "вмешательство" России в американские выборы 2016 года, применение химоружия в Великобритании и ситуацию на Украине и в Сирии.

Очередные санкции

Шестого апреля Министерство финансов США объявило о расширении ограничительных мер в отношении России. В санкционном списке появились 24 чиновника и бизнесмена, а также 14 компаний. Среди них Олег Дерипаска и связанные с ним компании En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "РусАл", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Кирилл Шамалов, Сулейман Керимов, глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин.

Вашингтон назвали новые меры "сигналом для Москвы". При этом США отмечают, что новые ограничения не связаны с конкретными событиями, а обусловлены "беззастенчивыми тенденциями поведения России по всему миру".

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Госдеп обвинил Россию в "зачистке" места химатаки в Сирии

Удары по Сирии

Претензии США к России, среди прочего, связаны с поддержкой Москвой президента страны Башара Асада. Западные страны обвинили правительственные силы арабской республики в химатаке в городе Дума.

После чего утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. 

В результате атаки никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Поклонская объяснила, почему США усиливают санкционное давление на Россию

Ответные меры

Госдума в середине мая рассмотрит в первом чтении проект об ответных мерах России на действия США. Законопроект предусматривает запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что его введение не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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В мире
Комментарии
14 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Геннадий Канинский
Господин Болтон!
В таком тоне разговаривать с Россией и тем более ставить свои условия не стоит. Вам не надо забывать, что Россия обладает потенциалом многократного и гарантированного уничтожения любого государства на земле. Мы никому не угрожаем, но это всем надо помнить. С Россией можно разговаривать только на равных и не выдвигать никаких условий и тем более ультиматумов. Если вы это поймёте, то и диалог равных получится.
07:04
20.04.2018
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валентина исаева
Шулер, есть шулер. С ним договориться невозможно.
Есть только одно средство влияния на аферистов: устрашение.
Задача России как можно быстрее максимально укрепить свою Армию, Флот И ВКС. И еще, выгнать из России всех либерал-фашистов.
07:29
20.04.2018
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