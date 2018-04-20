В США представят проект о декриминализации марихуаны на федеральном уровне

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер намерен на будущей неделе представить законопроект, направленный на декриминализацию марихуаны на федеральном уровне, сообщает канал VICE News.

"Лично я считаю, что легализация – это весьма неплохо. Лучше всего предоставить каждому штату решать самому", — сказал сенатор в интервью каналу. Сенатор отметил, что "видит, как жизни многих людей разрушаются из-за криминализации" марихуаны, но отказался назвать свою инициативу легализацией.

Как отмечает канал, законодательная инициатива, которую офис Шумера намерен представить на следующей неделе, предполагает введение шести пунктов. В частности, сенатор предлагает исключить марихуану из списка веществ, распространение которых регулируется федеральным законом, и позволить каждому штату самостоятельно решать этот вопрос. Кроме того, инициатива подразумевает выделение денежных средств на исследование действия марихуаны и регулирование на федеральном уровне "рекламы марихуаны таким же образом, что рекламы табака и алкоголя".

В феврале данные опроса телекомпании Fox News показали, что легализацию марихуаны в США поддерживают 59% избирателей, это рекордно высокое значение с 2013 года, против выступают 32% совершеннолетних американцев.

Продажа и употребление марихуаны в рекреационных целях разрешены законодательством штатов Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска, Невада, Массачусетс и Мэн. В Калифорнии с 1 января легализовано употребление марихуаны в развлекательных целях, с 1 июля аналогичный закон вступит в силу в Вермонте.