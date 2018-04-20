Госдеп одобрил возможную продажу Мексике восьми военных вертолетов

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Мексике восьми американских палубных многоцелевых вертолетов MH-60R Seahawk на сумму приблизительно 1,2 миллиарда долларов, сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA).

"Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу военной техники Мексике — восьми многоцелевых вертолетов MH-60R, ориентировочная стоимость которых составляет 1,2 миллиарда долларов", — говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в заявлении, Мексика планирует использовать вертолеты для модернизации вооруженных сил и борьбы с преступными организациями.

Генеральным подрядчиком выступает компания Lockheed Martin Rotary and Mission Systems.